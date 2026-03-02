ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 2 мар — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили боевую бронированную машину боевиков ВСУ на подступах к Константиновке, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, техника была обнаружена на одной из дорог, ведущих к населённому пункту. Противник оставил боевую бронированную машину, после чего по ней был нанесён удар.
«В ходе боевых действий оператор беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии первым попаданием поразил технику противника и уничтожил её полностью», — говорится в сообщении.
