7 Героев России и 74 генерала: новосибирский военный институт Росгвардии отмечает 55-летие

В 2011 году на базе института открылся разведывательный факультет, который позже был преобразован в Факультет сил специального назначения. Сегодня это настоящая визитная карточка вуза. Его выпускники несут службу во всех подразделениях специального назначения, в том числе в ФСБ, ФСО, СВР и Министерства обороны.