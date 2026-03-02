7 Героев России и 74 генерала: новосибирский военный институт Росгвардии отмечает 55-летие

История учебного заведения началась 2 марта 1971 года, когда приказом министра внутренних дел СССР в городе было создано Новосибирское военное училище МВД.
За десятилетия своей истории личный состав института участвовал в выполнении важнейших служебно-боевых задач в различных регионах страны. Офицеры и курсанты обеспечивали порядок на Олимпиаде-80 в Москве, участвовали в урегулировании межнациональных конфликтов в Баку, Ереване, Фергане, Намангане, Сухуми и Нагорном Карабахе. Выпускники вуза несли службу на Северном Кавказе, а сегодня с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
За 55 лет стены вуза покинули более тринадцати тысяч офицеров, семьдесят четыре из них стали генералами. Семь выпускников удостоены звания Героя России. Это капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, генерал-майор Геннадий Фоменко, генерал-лейтенант Павел Индык и подполковник Алексей Мищенко. Четверо из них получили это высокое звание посмертно.
В 2011 году на базе института открылся разведывательный факультет, который позже был преобразован в Факультет сил специального назначения. Сегодня это настоящая визитная карточка вуза. Его выпускники несут службу во всех подразделениях специального назначения, в том числе в ФСБ, ФСО, СВР и Министерства обороны.
В 2021 году, к своему 50-летию, институт получил орден Жукова — награду за мужество и самоотверженность выпускников и вклад в подготовку квалифицированных кадров. Сегодня институт по праву считается одним из ведущих военных учебных заведений страны и единственным в системе Росгвардии, где куют элиту спецназа и разведки.