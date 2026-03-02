В США допустили «венесуэльский сценарий» для Тегерана

По словам Трампа, действия США в Венесуэле он считает «идеальным сценарием». Издание отмечает, что его ответ подразумевал возможность применения подобной модели и к Ирану.
3 января власти США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Соединенных Штатах ему предстоит судебное разбирательство по обвинениям в пособничестве наркокартелям.
Ранее Мадуро обратился в американский суд с просьбой прекратить уголовное преследование. В своей жалобе он указал на нарушение его конституционных прав со стороны властей США.
