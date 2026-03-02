Ричмонд
В США допустили «венесуэльский сценарий» для Тегерана

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможной смене власти в Иране, привел в пример события в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможной смене власти в Иране, привел в пример события в Венесуэле. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс».

По словам Трампа, действия США в Венесуэле он считает «идеальным сценарием». Издание отмечает, что его ответ подразумевал возможность применения подобной модели и к Ирану.

3 января власти США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Соединенных Штатах ему предстоит судебное разбирательство по обвинениям в пособничестве наркокартелям.

Ранее Мадуро обратился в американский суд с просьбой прекратить уголовное преследование. В своей жалобе он указал на нарушение его конституционных прав со стороны властей США.

Читайте также: Смерть Хаменеи не стала неожиданностью для элиты Ирана.

