Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За время конфликта ПВО Бахрейна сбила свыше 60 иранских ракет и 34 дрона

Согласно официальному заявлению бахрейнских сил ПВО, с момента обострения обстановки в регионе средства противовоздушной обороны перехватили более 60 ракет и 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

Источник: Life.ru

«С начала конфликта ПВО Бахрейна уничтожили 61 иранскую баллистическую ракету и 34 боевых беспилотника, направленных из Ирана в сторону королевства», — отмечается в документе.

Ранее Минобороны ОАЭ отчитались об уничтожении более 500 дронов и 150 ракет Ирана. В ведомстве уточнили, что с начала атак отрядами ПВО был обнаружен 541 беспилотник, 506 из них были уничтожены, 35 упали в море. По ракетам статистика не менее внушительная — зафиксировано 165 баллистических ракет, 152 перехвачены, 13 ушли на дно Персидского залива.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше