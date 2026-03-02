Ричмонд
СМИ: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране

Reuters: в США скептически оценивают возможность смены власти в Иране.

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США скептически оценивают вероятность того, что операция против Ирана приведет к смене власти в Исламской Республике, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США.

«Три американских чиновника, знакомые с данными разведки США, сообщили, что существует серьёзный скептицизм относительно того, сможет ли потрепанная иранская оппозиция свергнуть систему… существующую с 1979 года», — пишет Рейтер.

При этом чиновники не исключили возможность «падения» власти в ИРИ, но отметили, что такой исход далёк от вероятного в ближайшей перспективе.

«Но в последние недели высокопоставленные американские чиновники стали всё более пессимистичным, что какой-либо оппозиционный деятель, поддерживаемый Вашингтоном, сможет реально контролировать страну», — отмечает СМИ.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

