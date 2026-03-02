В Омской области назначили нового председателя райсуда и двух мировых судей

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Председателем Шербакульского районного суда рекомендован Белов Иван Томович. Мировым судьей на участок № 111 в Первомайском судебном районе Омска без ограничения срока полномочий назначен Логинов Евгений Александрович. На участок № 37 в Советском судебном районе на три года утверждена Курбанова Ирина Ивановна.
Коллегия также удовлетворила заявления о прекращении полномочий председателя Марьяновского райсуда Гальковой Татьяны Романовны с 31 марта и о прекращении отставки судьи Шербакульского райсуда Маслий Татьяны Леонидовны.
Кроме того, дано согласие на привлечение судьи в отставке Поздняковой Н. Ю. к работе мировым судьей на участке № 92 в Центральном судебном районе Омска. Она будет исполнять обязанности до года, пока в суде есть вакансия.
