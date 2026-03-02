Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области назначили нового председателя райсуда и двух мировых судей

Квалификационная коллегия судей Омской области на заседании 27 февраля решила кадровые вопросы.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Председателем Шербакульского районного суда рекомендован Белов Иван Томович. Мировым судьей на участок № 111 в Первомайском судебном районе Омска без ограничения срока полномочий назначен Логинов Евгений Александрович. На участок № 37 в Советском судебном районе на три года утверждена Курбанова Ирина Ивановна.

Коллегия также удовлетворила заявления о прекращении полномочий председателя Марьяновского райсуда Гальковой Татьяны Романовны с 31 марта и о прекращении отставки судьи Шербакульского райсуда Маслий Татьяны Леонидовны.

Кроме того, дано согласие на привлечение судьи в отставке Поздняковой Н. Ю. к работе мировым судьей на участке № 92 в Центральном судебном районе Омска. Она будет исполнять обязанности до года, пока в суде есть вакансия.

Ранее мы сообщали, что начальника омского УБЭПиК отправили в СИЗО за взятки.