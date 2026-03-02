Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в разных районах Кувейта в понедельник утром, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные корреспондентов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
