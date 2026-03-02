Ричмонд
Сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте, сообщает Al-Jazeera

Al-Jazeera: сирены воздушной тревоги сработали в Кувейте.

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в разных районах Кувейта в понедельник утром, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на собственные корреспондентов.

«Сирены воздушной тревоги сработали в понедельник утром в разных районах Кувейта», — передает телеканал.

Ранее CNN сообщило, что трое военных США в Кувейте погибли в результате атаки иранского беспилотника. Госдеп США, в свою очередь, на фоне операции США и Израиля против Ирана и ответных действий ИРИ призвал американцев пересмотреть планы по поездке в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

