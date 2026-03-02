СМИ: США и Израиль атаковали Иран на неделю позже запланированного срока

Задержка также открыла возможность для еще одного раунда переговоров с Ираном. Однако оценки того, чему на самом деле была посвящена эта встреча, кардинально расходятся. Согласно одной версии, которую озвучил израильский чиновник, женевские переговоры были нужны лишь для того, «чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является приоритетным направлением Трампа». Другой источник портала утверждает, что перенос удара «был обусловлен тактическими и оперативными соображениями, а сами переговоры носили искренний характер».