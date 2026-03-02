Космодром Свободный появился и закрылся за 11 лет

В ноябре 2007 года президент Владимир Путин поручил создать рядом новый космодром — Восточный. Первый запуск с него состоялся 28 апреля 2016 года: ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту три аппарата. Восточный стал площадкой, которую изначально задумывали на Дальнем Востоке, но которой не смог стать Свободный.