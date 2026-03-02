Космодром Свободный появился и закрылся за 11 лет

После распада СССР основной космодром страны — Байконур — оказался за пределами России. Резервный Плесецк считался менее удобным для части запусков. В этих условиях 1 марта 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ о создании второго Государственного испытательного центра Минобороны России «Свободный».
Площадка площадью около 410 квадратных километров разместилась в Амурской области, рядом с бывшим закрытым городком Свободный-18, который позже получил название Циолковский. На выбор территории повлияли география, удаленность от густонаселенных районов и наличие инфраструктуры 27-й ракетной дивизии РВСН, расформированной в 1990-е годы после соглашений о сокращении стратегических вооружений, пишут «Ведомости».
Первым начальником космодрома стал генерал-майор Александр Винидиктов, ранее командовавший этой дивизией. Расходы на проект включили в государственный оборонный заказ, однако из-за экономического кризиса финансирование шло с перебоями.
Изначально планировали построить стартовый комплекс для ракет «Ангара», затем рассматривали реконструкцию шахт под носитель «Стрела». Оба проекта неоднократно переносили. В 1996—1997 годах сосредоточились на подготовке шахт и площадок для легких ракет «Рокот» и «Старт», развернули измерительный комплекс и системы связи.
Первый запуск состоялся 4 марта 1997 года. Ракета «Старт 1.2» вывела на орбиту российский спутник «Зея». В дальнейшем космодром специализировался на выведении спутников. Всего со Свободного выполнили пять запусков. Помимо «Зеи», на орбиту отправились американский аппарат Early Bird, израильские EROS-A1 и EROS-B, а также шведский спутник ODIN.
В 2005 году появились сообщения о закрытии площадки из-за низкой загрузки и финансовых трудностей. Окончательно космодром прекратил работу в марте 2007 года.
В ноябре 2007 года президент Владимир Путин поручил создать рядом новый космодром — Восточный. Первый запуск с него состоялся 28 апреля 2016 года: ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту три аппарата. Восточный стал площадкой, которую изначально задумывали на Дальнем Востоке, но которой не смог стать Свободный.
