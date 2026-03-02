Ричмонд
В России впервые введут ГОСТ на чипсы с 1 апреля

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, ГОСТ определяет внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли в чипсах.

Отмечается, что блюдо должно быть хрустящим, рассыпчатым и обладать характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с учётом специфических добавок.

Ранее в беседе с RT врач-диетолог Наталья Павлюк перечислила топ-5 самых вредных ультрапереработанных продуктов.