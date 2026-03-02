Ричмонд
NNA: премьер Ливана созвал экстренное заседание кабмина

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наваф Салам созвал экстренное заседание правительства, оно запланировано на утро 2 марта. Об этом сообщило агентство NNA.

Источник: Reuters

По его данным, ливанские министры соберутся в президентском дворце Баабда в Бейруте в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и обсудят «произошедшие ночью события, их последствия и принятие необходимых мер» в этой связи.

В ночь на 2 марта из Ливана в сторону Израиля были запущены ракеты, ответственность за обстрел взяло на себя шиитское движение «Хезболлах». После этого израильские ВВС совершили налеты на южные окраины Бейрута. В результате авиаударов ликвидировано несколько членов военного крыла «Хезболлах», в том числе — один из ключевых командиров, отвечавших за операции боевиков сопротивления на юге Ливана.

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
