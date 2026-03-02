NNA: премьер Ливана созвал экстренное заседание кабмина

В ночь на 2 марта из Ливана в сторону Израиля были запущены ракеты, ответственность за обстрел взяло на себя шиитское движение «Хезболлах». После этого израильские ВВС совершили налеты на южные окраины Бейрута. В результате авиаударов ликвидировано несколько членов военного крыла «Хезболлах», в том числе — один из ключевых командиров, отвечавших за операции боевиков сопротивления на юге Ливана.