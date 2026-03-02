Авианосец США покинул район после удара Ирана — КСИР

Американский авианосец Abraham Lincoln покинул район развертывания и направился в юго-восточную часть Индийского океана после ракетной атаки. Об этом сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.
По версии КСИР, по кораблю были выпущены четыре крылатые ракеты. В иранском заявлении утверждается, что после удара авианосец изменил курс и покинул позицию.
Центральное военное командование США назвало информацию о поражении корабля ложной. Американская сторона заявила, что Abraham Lincoln продолжает выполнять боевую задачу, а иранские ракеты не достигли цели.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель действий — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Позднее он сообщил, что операция может продлиться четыре недели.
В ответ Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о гибели трех человек и ранении 58 в результате атак.
