Неожиданная развязка: помощник Жириновского озвучил его прогноз по Ирану

«По словам Владимира Вольфовича, лидерам стран надо будет договариваться. Жириновский прогнозировал саммит в Сочи, где Владимир Владимирович Путин встретится с президентом США, с Дональдом Трампом и будет подписан соответствующий план по урегулированию этого конфликта. Жириновский проводил соответствующие параллели с Ялтой. Владимир Вольфович достаточно точно предсказал, как к будет развиваться ситуация с Израилем и Ираном. Он был тюркологом и понимал, что и глобальные процессы мировые этот конфликт провоцируют», — объяснил Власов.