Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предсказывал радикальные изменения в мировом порядке в середине 2020-х. Его предупреждения о распаде военных союзов, исчезновении государств и «полыхающем» мире многие оценивали скептически.
Но время показало: пророчества Жириновского сбываются. В беседе с aif.ru помощник политика Василий Власов рассказал о прогнозах Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке, которые оказались поразительно точными.
Ближний Восток как прелюдия Третьей Мировой.
Удары США и Израиля по Ирану и последующие ответные меры Тегерана соответствуют сценарию, озвученному Жириновским много лет назад. Как отмечает Василий Власов, политик предвидел именно такую последовательность событий: «Израиль нанесет удар по Ирану, что мы, в принципе, видели. И дроны, и соответствующие ракеты израильской армии направляются в сторону Ирана. После этого Иран также атакует израильские позиции».
Этот конфликт, по прогнозам Жириновского, станет катализатором глобальных изменений, поднимая цены на нефть и порождая волны беженцев, направляющиеся «на север».
Власов подчеркивает, что Жириновский предупреждал о возможности перерастания конфликта в Третью мировую войну, учитывая наличие ядерного оружия у вовлеченных держав.
«Поэтому, к сожалению, как бы это грустно не звучало, мы можем присутствовать при начале действительно Третьей мировой войны, о чем Владимир Вольфович нас предупреждал»., — говорит он.
Спасение придет из России.
Жириновский, прогнозируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, был уверен, что его удастся загасить при участии России.
«По словам Владимира Вольфовича, лидерам стран надо будет договариваться. Жириновский прогнозировал саммит в Сочи, где Владимир Владимирович Путин встретится с президентом США, с Дональдом Трампом и будет подписан соответствующий план по урегулированию этого конфликта. Жириновский проводил соответствующие параллели с Ялтой. Владимир Вольфович достаточно точно предсказал, как к будет развиваться ситуация с Израилем и Ираном. Он был тюркологом и понимал, что и глобальные процессы мировые этот конфликт провоцируют», — объяснил Власов.
Украина как детонатор перестройки Европы.
Не менее важным для Жириновского был украинский кризис, который он считал центральным событием десятилетия. Политик был уверен, что действия украинского руководства ускорили необратимые процессы, играя на руку России.
Его прогнозы относительно разрешения украинского кризиса к 2026 году рассматривали два сценария. В случае вступления Украины в НАТО, Жириновский предрекал ее полную интеграцию в состав России, за исключением небольшой части, переходящей к Польше.
Альтернативный сценарий, связанный с выполнением целей СВО, предполагал включение ЛНР, ДНР, Херсона, Запорожья и Новороссии в состав России, помимо Крыма.