В Сумах на Украине произошёл взрыв

В Сумах на севере Украины произошёл взрыв.
Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». В регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее в Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе Акротири на Кипре.
