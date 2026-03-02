Тегеран ответил на операцию Вашингтона ударом по базе США в Бахрейне

Иранские военные атаковали баллистическими ракетами базу Военно-морских сил США в Бахрейне. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
По данным иранской стороны, ракеты достигли намеченных целей. Речь идет о военном объекте США на территории королевства Бахрейн. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.
Незадолго до этого иранские силы нанесли удар по объектам в районе порта Салман. В Тегеране указали, что действия стали ответом на военную операцию США и Израиля против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану стали следствием «иссякшего терпения» из-за отказа Тегерана отказаться от ядерной программы. Сообщалось, что атакам подверглись несколько городов, включая столицу, а также резиденция верховного лидера Али Хаменеи.
В ответ Иран применил ракеты и беспилотники по целям в Израиле и по американским базам на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что американский авианосец Abraham Lincoln покинул район развертывания и направился в юго-восточную часть Индийского океана после ракетной атаки. По версии Корпуса стражей исламской революции, по кораблю были выпущены четыре крылатые ракеты. В иранском заявлении утверждается, что после удара авианосец изменил курс и покинул позицию.
