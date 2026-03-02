Тегеран ответил на операцию Вашингтона ударом по базе США в Бахрейне

Также сообщалось, что американский авианосец Abraham Lincoln покинул район развертывания и направился в юго-восточную часть Индийского океана после ракетной атаки. По версии Корпуса стражей исламской революции, по кораблю были выпущены четыре крылатые ракеты. В иранском заявлении утверждается, что после удара авианосец изменил курс и покинул позицию.