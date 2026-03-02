Ричмонд
IT-эксперт указал на угрозу безопасности из-за смены номера мобильного телефона

Директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артём Аксянов указал на угрозу безопасности из-за смены номера мобильного телефона.

«Операторы связи работают в условиях ограниченного ресурса. Номера уходят в оборот, возвращаются, проходят так называемый “карантин” — обычно до полугода — и снова поступают новым абонентам», — пояснил он агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что номер телефона сегодня сродни идентификатору личности с учётом привязки к банковским счетам и госсервисам. Аксянов указал, что новый хозяин номера может запросить восстановление пароля от любого сервиса.

Ранее россиянам дали советы, как действовать после подозрительного звонка.