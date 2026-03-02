Британский премьер не смог объяснить решение по открытию военных баз для США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения к нации не смог четко обосновать решение предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
По оценке издания, глава правительства зачитывал текст с телесуфлера и выглядел неуверенно. Газета указала, что выступление не продемонстрировало четкой позиции Лондона в условиях эскалации.
Daily Mail также отметила задержку с принятием решения по запросу Вашингтона на использование британской инфраструктуры. По версии издания, это вызвало дополнительные вопросы о роли Великобритании в альянсе.
В воскресенье вечером Стармер объявил о согласии Лондона предоставить США военные базы для ударов по ракетным хранилищам в Иране. Он также сообщил о намерении направить британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для помощи в противодействии иранским беспилотникам.
