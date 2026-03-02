Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский премьер не смог объяснить решение по открытию военных баз для США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения к нации не смог четко обосновать решение предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения к нации не смог четко обосновать решение предоставить США доступ к британским военным базам для ударов по Ирану. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По оценке издания, глава правительства зачитывал текст с телесуфлера и выглядел неуверенно. Газета указала, что выступление не продемонстрировало четкой позиции Лондона в условиях эскалации.

Daily Mail также отметила задержку с принятием решения по запросу Вашингтона на использование британской инфраструктуры. По версии издания, это вызвало дополнительные вопросы о роли Великобритании в альянсе.

В воскресенье вечером Стармер объявил о согласии Лондона предоставить США военные базы для ударов по ракетным хранилищам в Иране. Он также сообщил о намерении направить британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для помощи в противодействии иранским беспилотникам.

Читайте также: Космодром Свободный появился и закрылся за 11 лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше