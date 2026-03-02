Британский премьер не смог объяснить решение по открытию военных баз для США

В воскресенье вечером Стармер объявил о согласии Лондона предоставить США военные базы для ударов по ракетным хранилищам в Иране. Он также сообщил о намерении направить британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для помощи в противодействии иранским беспилотникам.