Вашингтон рискует утонуть в затяжном конфликте с Ираном

США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном. Об этом пишет американский портал The American Conservative.
По оценке автора публикации, в случае длительных боевых действий американские военнослужащие будут нести потери, а военные базы США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке подвергнутся атакам. Также указывается на риск ударов по территории Израиля.
Издание обращает внимание, что значительная часть ракет для системы противоракетной обороны THAAD, поставленных США в июне прошлого года, по данным автора, уже израсходована. В материале ставится вопрос о целесообразности участия американских военных в конфликте и возможных потерях ради стратегических интересов союзников.
The American Conservative также утверждает, что при быстром завершении боевых действий стороны вряд ли смогут вернуться к переговорам. По версии издания, действия Вашингтона подорвали доверие, поскольку дипломатические шаги могли использоваться как прикрытие для эскалации.
