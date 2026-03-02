Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон рискует утонуть в затяжном конфликте с Ираном

США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном.

США не смогут выдержать затяжной конфликт с Ираном. Об этом пишет американский портал The American Conservative.

По оценке автора публикации, в случае длительных боевых действий американские военнослужащие будут нести потери, а военные базы США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке подвергнутся атакам. Также указывается на риск ударов по территории Израиля.

Издание обращает внимание, что значительная часть ракет для системы противоракетной обороны THAAD, поставленных США в июне прошлого года, по данным автора, уже израсходована. В материале ставится вопрос о целесообразности участия американских военных в конфликте и возможных потерях ради стратегических интересов союзников.

The American Conservative также утверждает, что при быстром завершении боевых действий стороны вряд ли смогут вернуться к переговорам. По версии издания, действия Вашингтона подорвали доверие, поскольку дипломатические шаги могли использоваться как прикрытие для эскалации.

Читайте также: Британский премьер не смог объяснить решение по открытию военных баз для США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше