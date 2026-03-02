Министр обороны Италии после ударов по Дубаю бросил там свою семью и сбежал

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто экстренно покинул Дубай на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, но оставил там членов своей семьи. Об этом сообщил сам глава ведомства.
Чиновник признался, что ему пришлось переплатить за выезд на родину.
«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов», — написал Крозетто на своей странице в социальной сети X*.
Министр утверждает, что не взял с собой родных, поскольку они якобы понимают его выбор. Глава ведомства также расскритиковал итальянских парламентариев за полемику по поводу того, что он не смог улететь из Объединённых Арабских Эмиратов в связи ударами по дубайскому аэропорту. Крозетто назвал их спор «позорным и низким».
Газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отметила, что нападки в адрес чиновника начались после появления информации о его присутствии в этом арабском городе. Лидер оппозиционного «Движения пяти звезд» Риккардо Риккарди в разговоре с журналистами подчеркнул, что его политическая сила направит запрос правительству по поводу поездки министра. Он добавил, что эта история вызвала шок.
Напомним, ранее 28 февраля Fatto Quotidiano написала, что глава минобороны Италии не может вернуться в Рим из Дубая из-за авиаударов Ирана. Уточнилось, что Крозетто прибыл в ОАЭ гражданским рейсом, чтобы провести время с семьей.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.