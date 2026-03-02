Удар где не ждут: Иран готовит особый план мести за аятоллу Хаменеи

Мир на Ближнем Востоке перестал существовать в прежнем виде. Ночью 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по территории Ирана, а уже утром 1 марта государственное телевидение Исламской Республики сделало шокирующее заявление: верховный лидер страны Али Хаменеи погиб.
Дональд Трамп лично подтвердил начало операции, заявив, что «бомбы будут падать везде». Тегеран ответил ударами по американским и израильским базам. Аятолла Макарем Ширази уже объявил джихад против США и Израиля.
В этой хаотичной и взрывоопасной ситуации ключевой вопрос, волнующий мировое сообщество: кто придет на смену Хаменеи и сможет ли Иран избежать гражданской войны, которую так старательно подталкивают западные противники? Ответы — в материале.
Кто станет новым «рахбаром»: сын или советник.
Смерть духовного и политического лидера поставила Иран перед уникальным вызовом. Процедура передачи верховной власти в исламской республике за всю её историю проводилась лишь однажды — в 1989 году, когда после кончины аятоллы Хомейни пост занял Али Хаменеи.
Как объяснил в беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, система управления страной сложна и специфична. Власть рассредоточена между президентом (Масуд Пезешкиан), коллективными органами и духовенством. Сейчас, в кризисной ситуации, создан временный орган управления, который будет функционировать до избрания постоянного лидера.
«Последний избирается коллегией выборщиков. Это специальный совет, который, вероятно, соберется в ближайшее время, и будет объявлено о выборах нового рахбара», — пояснил Шаповалов.
Главными претендентами на пост уже названы две фигуры из ближайшего окружения погибшего аятоллы. Эксперт отмечает, что среди возможных преемников рассматриваются сын Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, а также его влиятельный советник Али Лариджани.
По словам политолога, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу человека, способного совмещать две ключевые функции: быть духовным авторитетом для шиитского мира и одновременно жестким военачальником, способным управлять страной в условиях тотальной войны.
План США и Израиля: хаос и распад Ирана.
Одномоментное уничтожение верхушки политического руководства не было случайностью. По мнению Владимира Шаповалова, Вашингтон и Иерусалим сделали ставку на молниеносную операцию, целью которой было обезглавить Иран и спровоцировать внутренний взрыв.
«США и Израиль, вероятно, сделали ставку на то, что в результате короткой по времени атаки будет уничтожена большая часть руководства страны, это приведет к хаосу, анархии и внутреннему расколу в Иране», — отмечает эксперт.
По замыслу стратегов, в образовавшийся вакуум власти должны были вмешаться внешние силы.
«В этой ситуации можно было бы спровоцировать межэтнические, социальные, политические вооруженные столкновения и распад Ирана. Этому могли бы помочь Силы специального назначения США, которые были бы высажены на территории Ирана», — описывает возможный сценарий Шаповалов.
Однако пока реальность развивается по иному пути. Несмотря на потерю верховного лидера, иранская политическая элита демонстрирует сдержанность и контроль над ситуацией. Более того, внешняя агрессия, вопреки ожиданиям западных столиц, привела не к панике, а к сплочению населения вокруг идеи защиты родины.
Эффект «сплочения»: почему смерть лидера может укрепить Иран.
Парадоксально, но гибель национального лидера в военное время часто работает на укрепление государства, а не на его разрушение. Схожей точки зрения придерживается и политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Он считает, что ситуация после смерти Хаменеи кардинально не изменила военную доктрину Исламской Республики: «Иран как отвечал на агрессию США и Израиля, так и будет отвечать».
Более того, гибель аятоллы может стать катализатором более масштабных процессов.
«Смерть верховного лидера может даже консолидировать иранское общество, а также заставить, например, шиитов в других странах (Ираке, Ливане, Бахрейне) более активно поддерживать Исламскую Республику», — пояснил Семенов.
Таким образом, тактический успех США и Израиля по устранению одной фигуры рискует обернуться для них стратегическим поражением, превратив локальный конфликт в разрастающееся шиитское восстание по всему региону.
Три сценария: блицкриг, затишье или большая война?
На данный момент активная фаза обмена ударами продолжается. Армии противников обстреливают позиции друг друга. Однако, по мнению Владимира Шаповалова, высокая интенсивность боевых действий долго не продлится.
Эксперт выделяет наиболее вероятный сценарий развития событий:
«В ближайшие несколько дней, вероятнее всего, мы увидим интенсивную фазу обмена ракетными ударами. Если не произойдет никаких критических событий в Иране, а, скорее всего, не произойдет, то на этом активная фаза военных действий будет завершена».
Далее, по мнению политолога, стороны возьмут паузу. Наступит этап информационной войны, где каждая из сторон объявит о своей победе. Соединенные Штаты отчитаются об успешной ликвидации врага номер один, Иран заявит, что выстоял и нанес противнику неприемлемый урон. Однако это будет лишь временное затишье.
«Стороны возьмут паузу. Соединенные Штаты объявят о своей победе, Иран, собственно, сделает то же самое. И на этом активная фаза закончится до следующего обострения, которое может произойти спустя несколько месяцев», — резюмирует Шаповалов.
Мир замер в ожидании. Сможет ли Тегеран быстро провести сложнейшую процедуру выборов нового лидера? Сохранят ли армия и «КСИР» управляемость? И последует ли новый удар от Трампа, который обещал, что «бомбы будут падать везде»?
Ответы на эти вопросы определят судьбу не только Ирана, но и всей глобальной безопасности в ближайшие годы.