Эксперт Чжоу: Иран может выстоять под ударами без наземной операции США

КСИР и народное ополчение «Басидж» являются ключевыми опорами внутренней стабильности в стране, отметил исследователь центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском институте международных исследований.

ШАНХАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Иран может продемонстрировать устойчивость к дальнобойным ударам США и Израиля, если американские военные не начнут наземную военную операцию. Такое мнение выразил исследователь центра изучения Ближнего Востока при Шанхайском институте международных исследований Чжоу Ици.

«Хотя исход событий будет зависеть от ситуации на поле боя и сопряжен со значительной неопределенностью, устойчивость иранских властей нельзя недооценивать, — написал он в статье для издания “Пэнпай”. — Несмотря на очевидное превосходство в силе, необходимо признать — пока США не оккупируют страну напрямую, иранский режим может демонстрировать устойчивость под ударами».

По словам эксперта, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и народное ополчение «Басидж», наряду с другими влиятельными структурами, являются ключевыми опорами внутренней стабильности в стране. «Под их жестким контролем в Иране до сих пор не сформировались организованные или структурированные оппозиционные вооруженные силы, это устраняет непосредственную угрозу гражданской войны», — считает Чжоу Ици.

Комментируя устранение Соединенными Штатами руководства Ирана, эксперт отметил, что власти республики не зависят от какого-либо отдельного человека. Согласно его мнению, со времен Исламской революции в Иране сформировался стабильный альянс из КСИР, духовенства, связанных групп интересов и значительной части общества. «Поэтому без прямой оккупации США, даже если авиаудары уничтожат отдельных высокопоставленных генералов или политических деятелей, трудно будет подорвать коллективную волю групп интересов, поддерживающих власти», — заявил Чжоу Ици.

Специалист по Ближнему Востоку отметил, что ранее Иран справился с январскими беспорядками в стране. «Примечательно, что лидер Ирана Али Хаменеи не бежал во время войны, а остался на своем посту и погиб, — сказал Чжоу Ици. — В шиитской культуре, почитающей мучеников, этот поступок фактически укрепил имидж Хаменеи внутри страны и должен объективно стимулировать националистические настроения». Значительное участие Израиля в текущем конфликте может более эффективно мобилизовать и объединить население, добавил он.

