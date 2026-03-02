Эксперт Чжоу: Иран может выстоять под ударами без наземной операции США

Специалист по Ближнему Востоку отметил, что ранее Иран справился с январскими беспорядками в стране. «Примечательно, что лидер Ирана Али Хаменеи не бежал во время войны, а остался на своем посту и погиб, — сказал Чжоу Ици. — В шиитской культуре, почитающей мучеников, этот поступок фактически укрепил имидж Хаменеи внутри страны и должен объективно стимулировать националистические настроения». Значительное участие Израиля в текущем конфликте может более эффективно мобилизовать и объединить население, добавил он.