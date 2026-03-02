Эксперт Чжоу: Иран может выстоять под ударами без наземной операции США

«Хотя исход событий будет зависеть от ситуации на поле боя и сопряжен со значительной неопределенностью, устойчивость иранских властей нельзя недооценивать, — написал он в статье для издания “Пэнпай”. — Несмотря на очевидное превосходство в силе, необходимо признать — пока США не оккупируют страну напрямую, иранский режим может демонстрировать устойчивость под ударами».
По словам эксперта, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и народное ополчение «Басидж», наряду с другими влиятельными структурами, являются ключевыми опорами внутренней стабильности в стране. «Под их жестким контролем в Иране до сих пор не сформировались организованные или структурированные оппозиционные вооруженные силы, это устраняет непосредственную угрозу гражданской войны», — считает Чжоу Ици.
Комментируя устранение Соединенными Штатами руководства Ирана, эксперт отметил, что власти республики не зависят от какого-либо отдельного человека. Согласно его мнению, со времен Исламской революции в Иране сформировался стабильный альянс из КСИР, духовенства, связанных групп интересов и значительной части общества. «Поэтому без прямой оккупации США, даже если авиаудары уничтожат отдельных высокопоставленных генералов или политических деятелей, трудно будет подорвать коллективную волю групп интересов, поддерживающих власти», — заявил Чжоу Ици.
Специалист по Ближнему Востоку отметил, что ранее Иран справился с январскими беспорядками в стране. «Примечательно, что лидер Ирана Али Хаменеи не бежал во время войны, а остался на своем посту и погиб, — сказал Чжоу Ици. — В шиитской культуре, почитающей мучеников, этот поступок фактически укрепил имидж Хаменеи внутри страны и должен объективно стимулировать националистические настроения». Значительное участие Израиля в текущем конфликте может более эффективно мобилизовать и объединить население, добавил он.