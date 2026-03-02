Ричмонд
Псковские десантники заняли опорный пункт ВСУ на стратегическом направлении

Штурмовые подразделения псковских десантников захватили опорный пункт ВСУ в одном из населенных пунктов на красноармейском направлении в зоне СВО.

Штурмовые подразделения псковских десантников захватили опорный пункт ВСУ в одном из населенных пунктов на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, перед штурмом военнослужащие провели зачистку прилегающего участка и обследовали подвальные помещения. Попытка взять украинских военных в плен без боя результата не дала. После открытия огня со стороны ВСУ штурмовая группа применила оружие.

Как уточнили в Минобороны, при выполнении задачи десантники использовали тактику просачивания малыми группами по одному-двум военнослужащим. После скрытного продвижения они закреплялись в зданиях, накапливали силы и наносили удары.

В результате опорный пункт перешел под контроль российских подразделений. Иные детали операции и возможные потери сторон не раскрываются.

Читайте также: Украина неожиданно «переименовала» 15 районов в Донбассе.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
