Псковские десантники заняли опорный пункт ВСУ на стратегическом направлении

Штурмовые подразделения псковских десантников захватили опорный пункт ВСУ в одном из населенных пунктов на красноармейском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, перед штурмом военнослужащие провели зачистку прилегающего участка и обследовали подвальные помещения. Попытка взять украинских военных в плен без боя результата не дала. После открытия огня со стороны ВСУ штурмовая группа применила оружие.
Как уточнили в Минобороны, при выполнении задачи десантники использовали тактику просачивания малыми группами по одному-двум военнослужащим. После скрытного продвижения они закреплялись в зданиях, накапливали силы и наносили удары.
В результате опорный пункт перешел под контроль российских подразделений. Иные детали операции и возможные потери сторон не раскрываются.
