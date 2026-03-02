«Диктатор, очнись!» В ЕС обратились к Зеленскому после слов о Хаменеи

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский зря пытается мечтать о смене режима в Иране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а (бывший верховный лидер Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — сказал он.
По его словам, Зеленский перешел черту, когда решил глумиться над памятью иранского лидера.
«В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского», — подытожил Христофору.
Накануне Владимир Зеленский поддержал удары Штатов по Ирану и призвал «действовать решительно», а в официальном аккаунте Украины в социальной сети X вышел пост, в котором аятоллу называют «диктатором, с чьей смертью ничего не сравнится».
Удары США и Израиля.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>