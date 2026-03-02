Ричмонд
«Диктатор, очнись!» В ЕС обратились к Зеленскому после слов о Хаменеи

Журналист Христофору: Зеленский зря надеется на смену режима в Иране.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский зря пытается мечтать о смене режима в Иране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а (бывший верховный лидер Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — сказал он.

По его словам, Зеленский перешел черту, когда решил глумиться над памятью иранского лидера.

«В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского», — подытожил Христофору.

Накануне Владимир Зеленский поддержал удары Штатов по Ирану и призвал «действовать решительно», а в официальном аккаунте Украины в социальной сети X вышел пост, в котором аятоллу называют «диктатором, с чьей смертью ничего не сравнится».

Удары США и Израиля.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше