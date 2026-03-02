Ричмонд
СМИ: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе

Atlantic: Трамп оптимистичен в отношении возможности смены власти на Кубе.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении возможности смены власти на Кубе, опираясь на проведенное задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и совершаемые с Израилем удары по Ирану, пишет издание Atlantic со ссылкой на чиновника его администрации.

Ранее Трамп допустил, что США, возможно, «по-дружески» захватят Кубу.

«Президент чувствует: “Все идет как по маслу, все работает”, — прокомментировал настрой Трампа чиновник.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.

