Рубио в понедельник проведет бриффинг по Ирану в конгрессе

Рубио в понедельник днем проведет бриффинг по Ирану в конгрессе.

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в понедельник отправится в Капитолий на доклад руководству обеих палат конгресса после начала американской военной операции против Ирана, мероприятие запланировано на 4 часа дня по местному времени или полночь вторника по Москве.

«Секретарь Рубио проводит брифинг для лидеров палаты представителей и сената на Капитолийском холме в 4.00 дня», — указано в расписании главы госдепа.

Визит госсекретаря в конгресс станет первым после начала военной операции США против Ирана. При этом повестка брифинга официально не сообщается.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

