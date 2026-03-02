Батальон «Айдар»* отправили на помощь пограничникам в Сумской области

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Националистический батальон «Айдар»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар”*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (погранотряда — ред.)», — рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация.