Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батальон «Айдар»* отправили на помощь пограничникам в Сумской области

РИА Новости: батальон «Айдар» отправили помогать пограничникам в Сумской области.

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Националистический батальон «Айдар»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) выдвинулся в сторону позиций 5-го погранотряда Украины в район села Бачевск Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар”*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (погранотряда — ред.)», — рассказал собеседник агентства.

* Запрещенная в России террористическая организация.