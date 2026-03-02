Священник назвал главное ограничение в Великий пост

«Пост подразумевает целый комплекс различных ограничений в нашей жизни, в том числе пищевых. Но напомню ключевое ограничение — ни в коем случае нельзя “есть” ближнего. То есть если ты будешь не есть ни мяса, ни рыбы, ни даже, согласно монашескому уставу, масла подсолнечного в положенные дни, но при этом будешь доводить людей вокруг себя, то такое пощение совершенно бессмысленно. Но это не значит, что можно поститься духовно, не постясь телесно», — сказал отец Максим Козлов.