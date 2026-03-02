Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, включая 38 детей

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил из Египта российских граждан. Спецборт приземлился в подмосковном аэропорту “Жуковский” с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска… Сегодня на территорию Российской Федерации прибыло 84 человека, в том числе 38 детей», — говорится в сообщении.