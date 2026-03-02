Ричмонд
Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент

Президент Аун: власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, которые подвергают риску страну оказаться вновь втянутой в конфликт, заявил президент Ливана Джозеф Аун.

«Мы предупреждаем, что продолжение использования Ливана в качестве платформы для “войн поддержки”, к которым мы не причастны, вновь подвергнет нашу страну рискам, ответственность за которые понесут те, кто проигнорировал неоднократные призывы к сохранению безопасности и стабильности в стране», — цитирует слова Ауна пресс-служба президента.

Аун отметил, что запуск ракет с территории Ливана на рассвете сегодня подрывает все усилия и меры, предпринятые государством для удержания страны в стороне от опасных военных столкновений в регионе, о последствиях которых для Ливана власти неоднократно предупреждали и призывали к благоразумию и ответственному подходу, ставящему высшие национальные интересы превыше всего.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

