Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент

Аун отметил, что запуск ракет с территории Ливана на рассвете сегодня подрывает все усилия и меры, предпринятые государством для удержания страны в стороне от опасных военных столкновений в регионе, о последствиях которых для Ливана власти неоднократно предупреждали и призывали к благоразумию и ответственному подходу, ставящему высшие национальные интересы превыше всего.