Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, заявил президент

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ливана не имеют отношения к пуску ракет по Израилю, которые подвергают риску страну оказаться вновь втянутой в конфликт, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
«Мы предупреждаем, что продолжение использования Ливана в качестве платформы для “войн поддержки”, к которым мы не причастны, вновь подвергнет нашу страну рискам, ответственность за которые понесут те, кто проигнорировал неоднократные призывы к сохранению безопасности и стабильности в стране», — цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Аун отметил, что запуск ракет с территории Ливана на рассвете сегодня подрывает все усилия и меры, предпринятые государством для удержания страны в стороне от опасных военных столкновений в регионе, о последствиях которых для Ливана власти неоднократно предупреждали и призывали к благоразумию и ответственному подходу, ставящему высшие национальные интересы превыше всего.