Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу

БЕЙРУТ, 2 мар — РИА Новости. Международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте продолжает работу в штатном режиме после ударов израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее израильская авиация нанесла две серии ударов по районам южного пригорода Бейрута, в том числе по прилегающим к территории аэропорта.
Согласно данным информационного табло воздушной гавани, большинство авиарейсов в Бейрут и из него отменены. Однако продолжают согласно расписанию летать рейсы ливанской авиакомпании МЕА.
По расписанию из Бейрута в понедельник можно улететь в Милан, Париж, Ларнаку, Амман и ряд других городов, в основном европейских. В 4.40 по местному времени (5.40 по Москве) в Бейруте приземлился борт иорданских авиалиний из Аммана. В 9.00 ожидается рейс из Стамбула.