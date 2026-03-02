Аэропорт Бейрута продолжает работать после ударов Израиля по городу

По расписанию из Бейрута в понедельник можно улететь в Милан, Париж, Ларнаку, Амман и ряд других городов, в основном европейских. В 4.40 по местному времени (5.40 по Москве) в Бейруте приземлился борт иорданских авиалиний из Аммана. В 9.00 ожидается рейс из Стамбула.