В иранских Исфахане и Йезде прогремели взрывы

В центральной части Ирана прогремели взрывы.
Как сообщает ТАСС, взрывы были слышны в Исфахане и Йезде. Данных об ущербе пока не приводится.
Ранее Иран ударил по базе ВМС США в Бахрейне.
