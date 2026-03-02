Ричмонд
WSJ: глава Совбеза Ирана предложил возобновить переговоры с США

По информации издания, предложение передали после начала американо-израильской военной операции против исламской республики.

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предложил США возобновить переговоры по иранскому ядерному досье, утверждает газета The Wall Street Journal.

Согласно ее сведениям, предложение было передано через Оман, выступавший посредником в переговорах, уже после начала американо-израильской военной операции против исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. По его словам, власти исламской республики сами проявили инициативу установить контакт после начала военной операции.

