WSJ: глава Совбеза Ирана предложил возобновить переговоры с США

Согласно ее сведениям, предложение было передано через Оман, выступавший посредником в переговорах, уже после начала американо-израильской военной операции против исламской республики.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что новое руководство Ирана инициировало переговоры с Вашингтоном. По его словам, власти исламской республики сами проявили инициативу установить контакт после начала военной операции.
