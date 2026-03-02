Токио пока не намерен распечатывать свои запасы нефти

Премьер-министр также уведомила, что Токио сейчас усиленно собирает информацию о ситуации в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. По этой трассе проходит 20% мирового экспорта нефти. 80% этого объема идет в страны Азии, включая Индию, Китай, Японию. Три ведущие японские судоходные компании ранее прекратили движение своих танкеров и других судов по Ормузскому проливу. Иранская сторона уведомила их, что блокирует эту трассу в ответ на военный удар США и Израиля по Ирану.