Токио пока не намерен распечатывать свои запасы нефти

ТОКИО, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пока не намерено направлять на рынок свои запасы нефти, несмотря на острую ситуацию в районе Персидского залива. «В нынешней ситуации у нас нет таких планов», — заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Он также опроверг мнение о том, что фактическая блокада Ормузского пролива тут же нанесет мощный удар по экономике Японии. «У нас нет сведений о том, что это немедленно окажет воздействие на снабжение нефтью нашей страны», — подчеркнул генсек кабинета.
Ранее в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что запасы нефти в стране могут обеспечить ее потребности в течение 254 дней. Запасов сжиженного природного газа в Японии в хранилищах частных энергетических компаний хватит на три недели.
Премьер-министр также уведомила, что Токио сейчас усиленно собирает информацию о ситуации в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. По этой трассе проходит 20% мирового экспорта нефти. 80% этого объема идет в страны Азии, включая Индию, Китай, Японию. Три ведущие японские судоходные компании ранее прекратили движение своих танкеров и других судов по Ормузскому проливу. Иранская сторона уведомила их, что блокирует эту трассу в ответ на военный удар США и Израиля по Ирану.