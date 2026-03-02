Прозоров назвал дело Эпштейна масштабной операцией израильской разведки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дело американского финансиста и сутенера Джеффри Эпштейна — это многолетняя операция, проводимая израильской разведкой. Такое мнение ТАСС выразил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Дело Эпштейна, однозначно, — это проект спецслужб. В первую очередь, я думаю, что эта израильская разведка, возможно [еще] британцы. Не думаю, что американские спецслужбы не знали об этом, но, я думаю, что не они организаторы. Возможно, они какие-то сливки и преференции с этого получали», — сказал он.
Прозоров отметил, что это была многолетняя и масштабная операция, так называемая «медовая ловушка». «Но она выросла уже за пределы обычной “медовой ловушки”, где совращают мужчину с помощью женщины-агентессы или наоборот. То есть она с годами превратилась просто в какую-то обитель порока, где высокопоставленные люди со всего мира предавались самым разным извращениям, тем самым давая просто изумительный компромат в руки организаторам этой спецоперации», — пояснил он.
30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье американского финансиста и сутенера Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран.