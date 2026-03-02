Ричмонд
Скончался драматург Николай Коляда

Скончался драматург, режиссёр Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Скончался драматург, режиссёр Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Ушёл из жизни выдающийся драматург, актёр, режиссёр Николай Владимирович Коляда… Выражаю глубокие соболезнования семье и близким», — заявил Паслер.

Он отметил, что в Екатеринбурге деятеля искусства называли «уральским солнцем современной драматургии».

Ранее стало известно, что музыковед и музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни.

Также сообщалось о смерти Вячеслава Гуцко — прапраправнука поэта Александра Пушкина.