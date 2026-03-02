Скончался драматург Николай Коляда

Скончался драматург, режиссёр Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Ушёл из жизни выдающийся драматург, актёр, режиссёр Николай Владимирович Коляда… Выражаю глубокие соболезнования семье и близким», — заявил Паслер.
Он отметил, что в Екатеринбурге деятеля искусства называли «уральским солнцем современной драматургии».
Ранее стало известно, что музыковед и музыкальный критик Иосиф Райскин скончался на 91-м году жизни.
Также сообщалось о смерти Вячеслава Гуцко — прапраправнука поэта Александра Пушкина.