Главное о ситуации на Ближнем Востоке к этому часу

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что подобрал трёх потенциальных кандидатов для управления Ираном. Однако имён не назвал.
Три дрона-камикадзе атаковали базу НАТО на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не раскрываются.
Жертвами атак со стороны США и Израиля в Иране стали около 170 человек — среди них учащиеся и педагоги, сообщили в иранском Минпросвещения.
На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. Британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами.
Израиль призвал к эвакуации жителей около 50 поселений Ливана. В списке фигурируют Тир, Бинт-Джбейль и Баальбек.
