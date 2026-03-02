Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное о ситуации на Ближнем Востоке к этому часу

Израильские ВВС нанесли удар по южной окраине Бейрута. ЦАХАЛ заявила о ликвидации ключевого командира «Хезболлы» в Бейруте. В ответ в «Хезболле» сообщили, что атаковали систему ПРО израильской армии, назвав это местью за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что подобрал трёх потенциальных кандидатов для управления Ираном. Однако имён не назвал.

Три дрона-камикадзе атаковали базу НАТО на территории аэропорта Багдада. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Целью новой атаки Ирана стал порт Салман в королевстве Бахрейн. На месте вспыхнул сильный пожар. Кроме того, Иран атаковал базу ВМС США в Бахрейне баллистическими ракетами.

Жертвами атак со стороны США и Израиля в Иране стали около 170 человек — среди них учащиеся и педагоги, сообщили в иранском Минпросвещения.

На британской авиабазе Акротири на Кипре произошёл взрыв. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. Британцы и украинцы помогут бороться с иранскими дронами.

Израиль призвал к эвакуации жителей около 50 поселений Ливана. В списке фигурируют Тир, Бинт-Джбейль и Баальбек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше