АС: США могут не выдержать долгий конфликт с Ираном

США могут не выдержать долгий конфликт с Ираном — американские солдаты будут погибать, заявили журналисты The American Conservative.

США могут не выдержать долгий конфликт с Ираном — американские солдаты будут погибать, заявили журналисты The American Conservative.

В публикации отмечается, что базы ВС США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке будут атакованы, а Израиль будет под бомбёжками, так как большинство ракет для ПВО THADD израсходовано.

«Стоит ли жизнь американских солдат возможности Израиля беспрепятственно расширять свое влияние на Ближнем Востоке?» — спросил автор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться около четырёх недель. Он пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие.

