Зеленского жестко раскритиковали за слова об Иране

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал Владимира Зеленского за заявления о смене режима в Иране. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По словам Христофору, Зеленский допустил недопустимые высказывания в адрес бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Журналист заявил, что украинский президент перешел границу, когда допустил насмешки над памятью иранского лидера.

Он также обратил внимание на публикацию в официальном аккаунте Украины в социальной сети X, где аятоллу назвали диктатором и указали, что его смерть не имеет аналогов. Христофору призвал удалить этот пост и извиниться.

Накануне Владимир Зеленский поддержал удары США по Ирану и призвал действовать решительно. Позиция украинской стороны по критике журналиста не приводится.

Читайте также: 53-летний мужчина с иранским флагом устроил бойню в Техасе.

