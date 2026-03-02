Российский рынок акций вырос на 1,1% при дорожающей нефти

Российский рынок акций вырос на 1,1% при скачке цен на нефть на фоне ситуации в Иране.
Это следует из данных Мосбиржи.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 9—10% на фоне ударов по Ирану.
Стоимость золота на бирже выросла на 2%.
Российский рынок акций вырос на 1,1% при скачке цен на нефть на фоне ситуации в Иране.
Российский рынок акций вырос на 1,1% при скачке цен на нефть на фоне ситуации в Иране.
Это следует из данных Мосбиржи.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 9—10% на фоне ударов по Ирану.
Стоимость золота на бирже выросла на 2%.