Российский рынок акций вырос на 1,1% при дорожающей нефти

Российский рынок акций вырос на 1,1% при скачке цен на нефть на фоне ситуации в Иране.

Это следует из данных Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 9—10% на фоне ударов по Ирану.

Стоимость золота на бирже выросла на 2%.