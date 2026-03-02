Средства ПВО перехватили за ночь больше сотни украинских БПЛА

Средства ПВО перехватили за ночь 172 украинских БПЛА, заявили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при попадании обломков БПЛА в квартиру в Новороссийске.
