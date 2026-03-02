Ричмонд
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

ТЕГЕРАН, 2 мар — РИА Новости. Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, чьи слова приводятся в его Telegram-канале..

Источник: Reuters

«Мы не будем вести никаких переговоров в США», — сказал Лариджани.

Он добавил, что американский лидер поверг Ближний Восток в хаос своими «пустыми надеждами» и теперь боится «дальнейших потерь среди американских войск».

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

