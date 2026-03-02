Псковские десантники захватили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

По его словам, бойцы начали с зачистки территории, прилегающей к укреплениям, и осмотрели подвальные помещения. Военные попытались взять украинских солдат в плен без боя. Однако противник ответил отказом и открыл огонь, рассказал офицер. В результате завязавшегося боя находившиеся в опорнике боевики были ликвидированы.