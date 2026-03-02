Ричмонд
Псковские десантники захватили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Штурмовые группы псковских десантников захватили опорный пункт противника. Это произошло в одном из населённых пунктов на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Мы начали расчищать квадрат рядом с этим опорником, осмотрели подвалы. Мы попытались пленить военнослужащих ВСУ без боя, но в ответ они открыли огонь. Пришлось их ликвидировать», — говорится в рапорте командира штурмовой группы Ивана Радина.

По его словам, бойцы начали с зачистки территории, прилегающей к укреплениям, и осмотрели подвальные помещения. Военные попытались взять украинских солдат в плен без боя. Однако противник ответил отказом и открыл огонь, рассказал офицер. В результате завязавшегося боя находившиеся в опорнике боевики были ликвидированы.

Командир также раскрыл тактические приёмы, которые использовали десантники. Штурмовики просачивались на позиции малыми группами — по одному-два человека. Затем они закреплялись в зданиях и наносили внезапные удары.

Ранее ветеран спецоперации с позывным Святой заявил, что иностранные диверсионно-разведывательные группы занимаются перерезанием путей снабжения Армии России. По словам бойца, диверсанты работают небольшими мобильными отрядами. Они выводят из строя дороги, чтобы заблокировать передвижение.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

