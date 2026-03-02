Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают защищать территорию страны от атак Вооруженных сил Украины. За прошедшую ночь было сбито сразу 172 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались с 23:00 мск 1 марта до 07:00 мск 2 марта. Большая часть дронов была уничтожена над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края.
«67 БПЛА — над акваторией Черного моря, 66 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 8 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что еще три украинских беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Курской области. В то же время, один дрон ВСУ сбит над Астраханской областью.
Напомним, похожая ситуация сложилась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Тогда силы ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над регионами РФ.