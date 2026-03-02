Пушилин сообщил, что Киев пытается осваивать бюджет на территории ДНР

Тем временем, на Краснолиманском направлении Вооружённые силы Российской Федерации ведут боевые действия вокруг двух населённых пунктов с целью выхода к Оскольскому водохранилищу. Российские военные освободили населённый пункт Карповку. По направлению в районах Александровки и Коровьего Яра ведутся бои, чтобы продвинуться к водохранилищу.