Россияне назвали Горбачева виновным в распаде СССР

Подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к фигуре Михаила Горбачева и считают его ответственным за распад СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ленты.ру».
В исследовании, которое проводилось с 24 по 27 февраля, приняли участие 51 082 читателя издания. 88 процентов респондентов оценили роль бывшего генсека и единственного президента Советского Союза отрицательно. По их мнению, именно его действия привели к распаду страны и кризису 1990-х годов. Положительно Горбачева оценили 12 процентов участников опроса. Они считают, что он дал стране гласность и начал реформы.
Кандидат исторических наук, доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян в комментарии «Ленте.ру» заявил, что результаты деятельности Горбачева во главе государства привели к стремительному краху СССР. По его мнению, фатальной предопределенности распада не существовало.
Историк также указал, что ряд решений конца 1980-х годов носил разрушительный характер. В частности, он поставил под сомнение необходимость инициировать весной 1989 года вопрос о новом Союзном договоре, поскольку СССР являлся конституционной федерацией и имел механизм внесения поправок без пересмотра основ государства.
2 марта 2026 года Михаилу Горбачеву исполнилось бы 95 лет. Он родился в 1931 году в селе Привольное Ставропольского края. Политик умер 30 августа 2022 года в Москве на 92-м году жизни.
Советский Союз прекратил существование в декабре 1991 года после подписания Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Михаил Горбачев отказался от дальнейшей борьбы за сохранение страны и был отстранен от власти.
Читайте также: Как первый президент СССР Михаил Горбачев пришел к власти.