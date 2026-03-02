Россияне назвали Горбачева виновным в распаде СССР

В исследовании, которое проводилось с 24 по 27 февраля, приняли участие 51 082 читателя издания. 88 процентов респондентов оценили роль бывшего генсека и единственного президента Советского Союза отрицательно. По их мнению, именно его действия привели к распаду страны и кризису 1990-х годов. Положительно Горбачева оценили 12 процентов участников опроса. Они считают, что он дал стране гласность и начал реформы.