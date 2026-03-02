Праздничный выходной 8 Марта переносится на следующий день, так как Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день — 9 марта. В результате у россиян, работающих по пятидневке, будет три дня отдыха», — цитирует её РИА Новости.
Таким образом, вторая рабочая неделя весны будет четырёхдневной.
Ранее в Думе напомнили россиянам о четырёхдневной рабочей неделе в марте после праздника.
В преддверии праздника граждан также предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов от «поклонника».