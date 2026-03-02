Посол Корчунов рассказал о планах стран НАТО устроить морскую блокаду России

Страны Североатлантического альянса (НАТО) рассматривают возможность частичной или полной морской блокады России. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
По его словам, у государств альянса есть значительный военно-морской потенциал. Кроме того, они уже продемонстрировали готовность применять силу для ограничения свободы судоходства.
— Это представляет опасность для стратегически важных объектов на российской территории, прежде всего в северо-западных регионах страны, где сконцентрирована часть сил, — добавил Корчунов.
Несмотря на это, дипломат указал, что России есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики, передает «Известия».
Ранее норвежские военные разослали гражданам письма, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с Россией.
По данным Politico, начавшиеся усилия ЕС по восстановлению контакта с РФ встретили сопротивление со стороны Британии. Журналисты считают, что это указывает на дипломатический раскол в коалиции.