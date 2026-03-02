Ричмонд
Посол Корчунов рассказал о планах стран НАТО устроить морскую блокаду России

Страны Североатлантического альянса (НАТО) рассматривают возможность частичной или полной морской блокады России. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, у государств альянса есть значительный военно-морской потенциал. Кроме того, они уже продемонстрировали готовность применять силу для ограничения свободы судоходства.

— Это представляет опасность для стратегически важных объектов на российской территории, прежде всего в северо-западных регионах страны, где сконцентрирована часть сил, — добавил Корчунов.

Несмотря на это, дипломат указал, что России есть чем ответить на угрозы стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики, передает «Известия».

Ранее норвежские военные разослали гражданам письма, в которых сообщили о возможной конфискации домов и машин в случае начала войны с Россией.

По данным Politico, начавшиеся усилия ЕС по восстановлению контакта с РФ встретили сопротивление со стороны Британии. Журналисты считают, что это указывает на дипломатический раскол в коалиции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше