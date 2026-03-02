Ричмонд
Посольство РУз в Израиле обратилось к узбекистанцам на фоне обострения ситуации в регионе

В рекомендациях подчеркивается важность внимательного соблюдения официальных инструкций, ограничения выхода на улицу без необходимости и поддержания спокойствия.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле выступило с экстренной рекомендацией для соотечественников на фоне обострения ситуации в регионе.

Граждан Узбекистана призывают сохранять спокойствие и бдительность, строго соблюдать меры безопасности, предписанные израильскими властями, и по возможности находиться в специально оборудованных охраняемых зонах до получения дальнейших указаний.

В случае, если соотечественники желают временно покинуть территорию Израиля до стабилизации обстановки, это можно сделать через пограничный переход «Бегин» на израильско-египетской границе, который работает круглосуточно. При этом виза для въезда на Синайский полуостров для граждан Узбекистана не требуется.

Для ускорения прохождения границы необходимо заранее оплачивать пограничные сборы онлайн. В Посольстве рекомендовали не использовать другие наземные переходы, а также предупредили, что время работы переходов может меняться, поэтому перед планированием поездки нужно уточнять актуальную информацию.

Посольство призвало граждан регулярно следить за обновлениями на официальных ресурсах МИД Узбекистана и дипломатических представительств за рубежом, а также учитывать предупреждения и рекомендации израильских служб.

Напомним, что США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

