Посольство РУз в Израиле обратилось к узбекистанцам на фоне обострения ситуации в регионе

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле выступило с экстренной рекомендацией для соотечественников на фоне обострения ситуации в регионе.
Граждан Узбекистана призывают сохранять спокойствие и бдительность, строго соблюдать меры безопасности, предписанные израильскими властями, и по возможности находиться в специально оборудованных охраняемых зонах до получения дальнейших указаний.
В случае, если соотечественники желают временно покинуть территорию Израиля до стабилизации обстановки, это можно сделать через пограничный переход «Бегин» на израильско-египетской границе, который работает круглосуточно. При этом виза для въезда на Синайский полуостров для граждан Узбекистана не требуется.
Для ускорения прохождения границы необходимо заранее оплачивать пограничные сборы онлайн. В Посольстве рекомендовали не использовать другие наземные переходы, а также предупредили, что время работы переходов может меняться, поэтому перед планированием поездки нужно уточнять актуальную информацию.
Посольство призвало граждан регулярно следить за обновлениями на официальных ресурсах МИД Узбекистана и дипломатических представительств за рубежом, а также учитывать предупреждения и рекомендации израильских служб.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.