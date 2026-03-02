American Conservative: США не выдержат затяжной конфликт против Ирана

«В затяжном конфликте американские войска будут погибать. Американские базы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом будут атакованы», — говорится в публикации.
Автор статьи также предполагает, что Израиль может подвергнуться бомбардировкам, поскольку большая часть запасов ракет для установок противовоздушной обороны THAAD, полученных страной ещё в июне, уже исчерпана. Обозреватель задался вопросом, стоят ли амбиции израильских властей жизней американских военнослужащих.
В публикации также обращается внимание, что стороны не смогут вернуться к переговорам при быстром завершении конфликта. Автор пояснил, что США дискредитировали себя после того, как воспользовались дипломатией в качестве прикрытия для нападения.
Напомним, 1 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана может продлиться четыре недели или меньше. Он признал, что исламская республика имеет большую территорию и силу для сопротивления.
Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана написало, что в результате иранских ответных ударов по базам в странах Ближнего Востока погибли и получили ранения не менее 560 американских военнослужащих.