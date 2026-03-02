NYT: Трамп допустил снятие санкций с Ирана после атаки США

«Президент Трамп заявил о своей открытости к отмене санкций в отношении Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя как прагматичный партнер», — цитирует издание слова главы Белого дома.
В субботу США и Израиль начали военные действия против объектов на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран ответил ударами по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.
