NYT: Трамп допустил снятие санкций с Ирана после атаки США

NYT: Трамп может снять санкции с Ирана, если новое руководство покажет себя в качестве прагматичного партнера.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при условии, что новое руководство проявит прагматичность, сообщает газета New York Times.

«Президент Трамп заявил о своей открытости к отмене санкций в отношении Ирана, если новое руководство продемонстрирует себя как прагматичный партнер», — цитирует издание слова главы Белого дома.

В субботу США и Израиль начали военные действия против объектов на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Иран ответил ударами по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.

